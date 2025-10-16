Carburanti, Benzina al minimo da 4 mesi: self sotto 1,7 euro. Anche il diesel in discesa a 1,628 euro al litro

Sempre un andamento decrescente per i prezzi dei carburanti. Per la prima volta in quattro mesi, il prezzo medio nazionale della benzina in self service scende sotto quota 1,7 euro/litro: si attesta a 1,699 euro/litro, il livello più basso dal 14 giugno. Situazione analoga per il gasolio, al minimo dal 19 giugno. Lo indica la rilevazione di Staffetta quotidiana. Queste le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all'Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy ed elaborati dalla Staffetta, rilevati ieri mattina su circa 18mila impianti: benzina self service a 1,699 euro/litro (-2 millesimi, compagnie 1,703, pompe bianche 1,693), diesel self service a 1,628 euro/litro (-1, compagnie 1,631, pompe bianche 1,622).
Benzina al servito a 1,841 euro/litro (-2, compagnie 1,882, pompe bianche 1,764), diesel servito a 1,769 euro/litro (-2, compagnie 1,810, pompe bianche 1,692). Gpl servito a 0,691 euro/litro (invariato, compagnie 0,702, pompe bianche 0,679), metano servito a 1,411 euro/kg (-1, compagnie 1,424, pompe bianche 1,401). Sulle autostrade: benzina self service 1,800 euro/litro (servito 2,062), gasolio self service 1,741 euro/litro (servito 2,008), Gpl 0,833 euro/litro, metano 1,497 euro/kg.