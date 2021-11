Carburanti, bloccato traffico illecito di 61mila litri di gasolio. Cisterne sequestrate, denunciati autisti e imprese

TREVISO - La Guardia di finanza di Treviso ha intercettato due autoarticolati che trasportavano un totale di 61.000 litri di gasolio, spacciato, nei documenti di trasporto, come solvente per la pulizia dei filtri antiparticolato, utilizzati nei motori diesel per ridurre le emissioni inquinanti. I due mezzi, provenienti da Vienna, dopo essere entrati in Italia dal valico di Tarvisio, sono stati individuati dai finanzieri nel corso di un controllo in autostrada . Sia i mezzi che il gasolio sono stati dunque sequestrati, mentre i conducenti e il titolare dell’azienda di trasporto croata, gli amministratori di una società austrica e di una società acquirente italiana sono stati tutti denunciati per contrabbando alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Treviso.