Carburanti, continuano gli aumenti: la benzina sfiora 1,7 euro al litro. In salita anche Gpl

Prosegue la corsa dei carburanti: secondo le elaborazioni di Quotidiano Energia il prezzo medio della benzina modalità self sfiora 1,7 euro a 1,696 euro (da 1,691 del dato di ieri) . Il prezzo medio praticato del diesel, sempre in modalità self, sale a 1,549 euro al litro (ieri 1,544). Quanto al servito, per la benzina il prezzo medio praticato cresce a 1,832 euro/litro (ieri 1,828). La media del diesel va a 1,693 euro al litro (ieri 1,689) . Sono in salita anche i prezzi praticati del Gpl che vanno da 0,754 a 0,761 euro al litro (no logo 0,742). Il prezzo medio del metano auto si posiziona invece tra 1,195 e 1,638 (no logo 1,303) con un aumento del valore minimo e una diminuzione di quello massimo. Il Quotidiano energia sottolinea che con le quotazioni dei prodotti petroliferi in Mediterraneo che hanno chiuso ieri di nuovo in forte salita, oggi è IP a rivedere verso l’alto di 3 centesimi i prezzi raccomandati di benzina e diesel. Sempre IP ha aumentato di 3 centesimi anche il prezzo raccomandato del Gpl. I prezzi praticati sul territorio, a parziale recepimento delle ultime modifiche delle compagnie, risultano in crescita sia nella modalità self che nella modalità servito.

