Carburanti, controlli Gdf a Roma: sequestrate oltre 10 tonnellate di combustibili irregolari

Oltre dieci tonnellate di carburante irregolare, con sanzioni per oltre 20mila euro e circa il 20% degli impianti controllati risultato irregolare. E’ il bilancio degli ultimi due giorni di controlli condotti dalla Guardia di Finanza della Capitale in stazioni di rifornimento prese a campione a Roma e Provincia, scattati dopo l'inchiesta dell'Adnkronos sul fenomeno del carburante impuro e annacquato. Fenomeno che sta registrando una crescita esponenziale nell'ultimo periodo, come confermato all'Adnkronos da molti meccanici che ricevono nelle loro officine auto e moto danneggiate da benzina e diesel non a norma: “In cinquant’anni – hanno detto ai microfoni di Adnkronos – non abbiamo mai visto tanti casi”.