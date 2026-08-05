Carburanti, controlli su prodotti allungati o annacquati. Urso: «Agito con tempestività contro speculazioni e frodi»

"Abbiamo agito con tempestività e credo anche con efficacia soprattutto per quanto riguarda il contrasto a ogni fenomeno speculativo". Così sulle speculazioni sui prezzi dei carburanti il ministro delle Imprese, Adolfo Urso, rispondendo nell'Aula della Camera a un'interrogazione Fn-Misto nell'Aula della Camera, per il question time.

"Secondo le stime della Commissione europea - ha fatto rilevare - nell'ultimo mese, tra il 29 giugno e il 27 luglio, il prezzo del gasolio è aumentato in Italia di circa il 13% nell'ultimo mese a fronte di una media europea che è superiore al 17%. Nello stesso periodo l'aumento è stato del 16% in Francia, superiore all'Italia e addirittura del 24% in Germania, molto superiore all'Italia. Questo ci dice che il nostro sistema di monitoraggio e di controllo è risultato più efficace rispetto a quello di altri Paesi europei che infatti stanno adottando delle delibere che sostanzialmente realizzano nei loro Paesi quelli che noi abbiamo già imposto con il decreto trasparenza del gennaio 2023".

Quanto ai controlli, ha proseguito: "Ricordo che i reparti del Corpo della Guardia di Finanza hanno effettuato quasi 1.700 interventi in materia di accise sui prodotti energetici. Sono stati denunciati all'autorità giudiziaria circa 300 soggetti, sequestrati oltre 20 milioni di chilogrammi di prodotti energetici e accertati in frode circa 6 milioni e mezzo di chilogrammi. Proprio in queste ore, inoltre, la Guardia di Finanza sta svolgendo una vasta operazione a Roma per verificare la qualità dei carburanti venduti nei distributori dopo le denunce relative alla possibile vendita a ignari automobilisti di carburante allungato o annacquato".