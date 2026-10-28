Carburanti, da oggi al 7 novembre nuovo taglio accise sul gasolio. Associazioni consumatori: “risparmio irrisorio”

A partire da oggi e fino al 7 novembre viene reintrodotto il taglio delle accise sul gasolio usato come carburante. E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto interministeriale che prevede un taglio di 632,90 euro per mille litri. «Al fine di compensare le maggiori entrate dell’imposta sul valore aggiunto rispetto all’ultima previsione, derivanti dall’aumento del prezzo internazionale, espresso in euro, del petrolio greggio, per il periodo dal 28 ottobre 2026 al 7 novembre 2026, l’aliquota di accisa sugli oli da gas o gasolio, usato come carburante» si legge nel testo "è rideterminata nella misura di 632,90 euro per mille litri». Alle minori entrate derivanti da tali disposizioni si provvede «con quota parte, pari a 38,7 milioni di euro, del maggior gettito conseguito nel periodo dal 1° settembre al 30 settembre 2026 in relazione ai versamenti periodici dell’imposta sul valore aggiunto».

Col nuovo taglio delle accise disposto oggi dal governo il risparmio su un pieno di gasolio sarà di appena 2,44 euro. Lo afferma il Codacons, dopo il decreto interministeriale che a partire da oggi e fino al prossimo 7 novembre riduce le imposte sul diesel per complessivi 4,88 centesimi di euro al litro, considerando anche l’Iva. Si tratta di «un mini-taglio tardivo, visto che la misura era attesa dallo scorso 6 ottobre, quando è scaduto il precedente sconto fiscale, e assolutamente insufficiente considerati i prezzi dei carburanti alla pompa ancora a livelli elevatissimi – spiega il Codacons – Una elemosina che non risolverà l’emergenza caro-carburanti, anche perché il taglio interesserà solo il gasolio, mentre resta esclusa la benzina nonostante i prezzi alla pompa si mantengano per la verde abbondantemente sopra i 2 euro al litro» sottolinea il Codacons. «Si doveva e si poteva fare di più, sia perché gli automobilisti non possono contare solo sulle iniziative private dei marchi petroliferi che hanno avviato sconti e price cap, sia perché il caro-carburanti sta provocando effetti a cascata sui prezzi al dettaglio danneggiando doppiamente le famiglie» conclude il Codacons.

«Taglio delle accise ridicolo. Una presa in giro, sia per l'importo dalla riduzione, appena 4 cent al litro, 4,88 con Iva al 22%, ossia meno di 5 cent, sia per la durata, appena fino al 7 novembre» afferma Massimiliano Dona, presidente dell'Unione Nazionale Consumatori, commentando il decreto in Gazzetta che riduce le accise sul gasolio. «In pratica il Governo si tiene l'extragettito Iva incassato grazie al caro carburanti, che il 7 ottobre la premier Meloni aveva annunciato essere già pari a 160 milioni e ne stanzia solo 38,7, meno del 25%. Una miseria. Se a questo si aggiunge che dovrebbe restituire alle famiglie almeno gli oltre 450 milioni di dividendi che l'Eni sta per regalargli grazie al caro bollette e ai prezzi stellari di benzina e gasolio, ecco che il quadro si completa. Il Governo considera gli automobilisti dei polli da spennare e, quindi, li spenna», conclude Dona.