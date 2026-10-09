Carburanti, diesel al rialzo ma Eni taglia il prezzo del gasolio che torna a 2,19 euro. Benzina a 2,040 €/l

Andamento 'mobile' per i prezzi del gasolio: come segnala Staffetta Quotidiana IP e Q8 nel corso della giornata di ieri hanno adeguato al rialzo i listini, applicando ai listini la nuova accisa con un aumento di cinque centesimi (sei compresa l’Iva) che ha portato rispettivamente i nuovi “tetti” sul gasolio a 2,250 e 2,254. Eni invece ha fatto una mezza marcia indietro, probabilmente anche sulla scia del nuovo tonfo delle quotazioni internazionali dei prodotti raffinati: dopo aver adeguato ieri mattina il “tetto” al diesel alla nuova accisa (da 2,19 a 2,25 euro al litro), questa mattina lo fa scendere a 2,21 euro. A ieri erano 11.018 i punti vendita con prezzo della benzina sotto i due euro al litro su un totale di oltre 21mila.

Erano 8.733 i punti vendita con prezzo del gasolio sotto sotto 2,200 e 14.126 quelli con prezzo sotto 2,260. Questa mattina il prezzo medio dei carburanti in modalità self service lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,040 €/l per la benzina (-3 millesimi rispetto a ieri), 2,261 €/l per il gasolio (+17), 0,766 €/l per il Gpl (+3) e 1,907 €/kg per il metano (+2). Sulla rete autostradale il prezzo medio self è di 2,051 €/l per la benzina (-3), di 2,287 €/l per il gasolio (+20), 0,893 €/l per il Gpl (+5) e 1,836 €/kg per il metano (-1). Stando alla rilevazione di Staffetta Quotidiana, Eni - come detto - ha ridotto i prezzi consigliati del gasolio di quattro centesimi al litro, adeguando a 2,21 euro/litro il tetto al prezzo del gasolio introdotto lo scorso 28 settembre.

Venendo al dettaglio per modalità di vendita e per marchio sui dati rilevati alle 8 di ieri mattina, considerando tutti i circa 21mila punti vendita che comunicano i prezzi all'Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy (rete stradale), queste sono le medie dei prezzi praticati elaborati dalla Staffetta: benzina self service a 2,033 euro/litro (compagnie 2,011, pompe bianche 2,099), diesel self service a 2,234 euro/litro (compagnie 2,225, pompe bianche 2,274). Benzina servito a 2,171 euro/litro (compagnie 2,186, pompe bianche 2,141), diesel servito a 2,377 euro/litro (compagnie 2,399, pompe bianche 2,316). Gpl servito a 0,759 euro/litro (compagnie 0,760, pompe bianche 0,755), metano servito a 1,910 euro/kg (compagnie 1,898, pompe bianche 1,895), Gnl 1,879 euro/kg (compagnie 1,859 euro/kg, pompe bianche 1,888 euro/kg). Sulla benzina self service Eni è a 1,991 euro/litro (2,205 il servito); IP a 2,025 (2,203 servito); Q8 a 1,993 (2,140 servito); Tamoil a 2,026 (2,076 servito); sul gasolio self service Eni è a 2,230 (2,443 servito); IP a 2,225 (2,402 servito); Q8 a 2,193 (2,340 servito) e Tamoil a 2,226 (2,277 servito).