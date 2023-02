Carburanti, in Francia bonus per famiglie con reddito basso prorogato fino a fine marzo

PARIGI - L’assegno consta in un pagamento una tantum per il 2023 . E stato introdotto per sostituire lo sconto generalizzato alla pompa, in vigore fino alla fine del 2022, e si applica a qualsiasi tipo di veicolo, compresi i veicoli a due ruote e le auto senza patente (biciclette e scooter elettrici sono esclusi). Per essere idoneo, il contribuente deve avere un reddito fiscale di riferimento inferiore a 14.700 euro nel 2021, vale a dire 1.314 euro netti al mese per una persona singola o 3.941 euro per una coppia con due figli. Una coppia che lavora e possiede due veicoli può beneficiare di due aiuti, ovvero 200 euro.