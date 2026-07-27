Carburanti, Giorgetti: «Con Dl sconto solo sul gasolio per 17 centesimi. Durerà fino al sei agosto»

"Il provvedimento, che deve essere visto insieme al decreto interministeriale assunto da Mef e Mase in data odierna, fa sì che sostanzialmente si preveda uno sconto sul gasolio e solo sul gasolio per un controvalore pari complessivamente tra accise e Iva di 17 centesimi fino al 6 di agosto. Naturalmente è già previsto un Consiglio dei Ministri il giorno 4 di agosto che valuterà l'evoluzione della situazione, monitorando ovviamente la situazione internazionale e i prezzi, per vedere cosa fare dopo il 6 di agosto". Lo ha indicato in conferenza stampa il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, dopo l'approvazione del nuovo Dl contro il caro carburanti. Il provvedimento vale 125 milioni.