Carburanti, i prezzi medi sono in lieve calo: benzina self service a 1,789 euro/litro, gasolio a 2,181 euro/litro

Prezzi medi dei carburanti in lievecalo questa mattina, con tre delle quattro principali compagnie che adeguano i listini al ribasso, nonostante la nuova inversione di tendenza delle quotazioni dei prodotti raffinati, tornate a salire dopo il tonfo di mercoledì. Di nuovo in controtendenza Eni che, dopo essere rimasta sensibilmente al di sotto della concorrenza nel primo mese di crisi e poi per tutto il fine settimana di Pasqua, oggi alza i prezzi consigliati del gasolio. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, Eni ha aumentato di cinque centesimi al litro i prezzi consigliati del gasolio. Per IP registriamo un ribasso di due centesimi sulla benzina e di uno sul gasolio; per Q8 -8 sul gasolio; per Tamoil -2 sulla benzina e -6 sul gasolio. Questa mattina 10 aprile i prezzi medi nazionali dei carburanti alla pompa risultano in calo rispetto a ieri: benzina self service sulla rete stradale a 1,789 euro/litro (-3 millesimi rispetto a ieri), gasolio a 2,181 euro/litro (-3 millesimi). Il Gpl è a 0,793 euro/litro (+4), il metano a 1,606 euro/kg (invariato).

In autostrada, la benzina self è a 1,823 euro, il diesel a 2,204 euro, il Gpl a 0,894 euro e il metano a 1,578 euro. Venendo al dettaglio per modalità di vendita e per marchio sui dati rilevati alle 8 di ieri mattina, considerando tutti i circa 20mila punti vendita che comunicano i prezzi all'Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy (rete stradale e autostradale insieme), queste sono le medie dei prezzi praticati elaborati dalla Staffetta: benzina self service a 1,793 euro/litro (compagnie 1,796, pompe bianche 1,786), diesel self service a 2,185 euro/litro (compagnie 2,181, pompe bianche 2,195). Benzina servito a 1,927 euro/litro (compagnie 1,966, pompe bianche 1,853), diesel servito a 2,315 euro/litro (compagnie 2,343, pompe bianche 2,261). Gpl servito a 0,793 euro/litro (compagnie 0,797, pompe bianche 0,790), metano servito a 1,584 euro/kg (compagnie 1,588, pompe bianche 1,582), Gnl 1,534 euro/kg (compagnie 1,552 euro/kg, pompe bianche 1,520 euro/kg). Sulla benzina self service Eni è a 1,791 euro/litro (1,996 il servito); IP a 1,795 (1,961 servito); Q8 a 1,803 (1,962 servito); Tamoil a 1,791 (1,868 servito); sul gasolio self service Eni è a 2,093 (2,295 servito); IP a 2,229 (2,388 servito); Q8 a 2,190 (2,371 servito) e Tamoil a 2,238 (2,305 servito).