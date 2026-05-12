Carburanti, il gasolio self sulla rete stradale sotto i 2 euro (1,997). La benzina stabile a 1,929 euro al litro

Prezzo medio della benzina al self sostanzialmente stabile, mentre il gasolio torna sotto i 2 euro al litro sulla rete stradale, a 1,997 euro al litro. Lo rende noto il ministero delle Imprese e del Made in Italy. In particolare, in base agli ultimi dati rilevati dall'Osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit, oggi il prezzo medio dei carburanti in modalità 'self service' lungo la rete stradale nazionale è pari a 1,929 euro al litro per la benzina (ieri a 1,930) e 1,997 euro al litro per il gasolio (ieri a 2,007). Sulla rete autostradale, invece, il prezzo medio self è di 1,999 euro al litro per la benzina (ieri a 2,000) e 2,073 euro al litro per il gasolio (ieri 2,078).