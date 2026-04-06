Carburanti, il prezzo della benzina self cresce a 1,781 euro al litri, gasolio vola a 2,140

Ancora in salita il costo dei 'pieno' in Italia: la benzina in modalità 'self' viene oggi venduta, in base agli ultimi dati rilevati dall'Osservatorio sui prezzi dei carburanti del ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit), a 1,781 euro al litro (era 1,777 sabato), mentre il prezzo del gasolio si assesta sui 2,140 euro al litro (2,130 sabato). Sulla rete autostradale invece, fa sapere il Mimit, il prezzo medio 'self' è di 1,816 euro al litro per la benzina e 2,157 euro al litro. Continua così l'operazione di controllo del Mimit lungo la rete distributiva dei carburanti.