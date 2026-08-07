Carburanti, in calo il prezzo: gasolio a 2,084 euro al litro. Verde a 1,990 euro su rete stradale, diesel 2,159 e benzina 2,065 in autostrada

Cala lievemente rispetto a ieri, il prezzo dei carburanti in Italia. Il ministero delle Imprese e del Made in Italy rende noto che, in base agli ultimi dati rilevati dall'Osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit, in data odierna - venerdì 7 agosto 2026 - il prezzo medio dei carburanti in modalità 'self service' lungo la rete stradale nazionale è pari a 1,990 euro al litro per la benzina e 2,084 euro al litro per il gasolio. Sulla rete autostradale, invece, il prezzo medio self è di 2,065 euro al litro per la benzina e 2,159 euro al litro per il gasolio.