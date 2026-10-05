Carburanti in calo: prezzo medio self benzina a 2,048 euro al litro, gasolio a 2,242 euro

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy rende noto che, in base agli ultimi dati rilevati dall'Osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit, in data odierna - lunedì 5 ottobre 2026 - il prezzo medio dei carburanti in modalità 'self service' lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,048 euro al litro per la benzina e 2,242 euro al litro per il gasolio. Sulla rete autostradale, invece, il prezzo medio self è di 2,062 euro al litro per la benzina e 2,266 euro al litro per il gasolio. I prezzi così come comunicati dal Mimit risultano in lieve calo sulla giornata di ieri.