Carburanti, in vigore nuovo taglio accise sul diesel: -4,9 centesimi fino al 23 novembre

Scatta da oggi il nuovo taglio delle accise sul diesel deciso dal governo. Secondo il decreto interministeriale Mef-Mase pubblicato in Gazzetta Ufficiale, lo sconto fiscale è pari a 4,88 centesimi al litro (Iva inclusa) e resterà in vigore fino al 23 novembre. Il precedente taglio era scaduto domenica scorsa.

«Col nuovo decreto il governo torna ad utilizzare le accise mobili e il maggior gettito Iva per ridurre di 4 centesimi di euro al litro le accise sul gasolio, misura che sarà attuata per due settimane, fino al 23 novembre, e determinerà una riduzione considerata anche l'Iva da 4,88 centesimi di euro al litro, pari ad un risparmio da 2,44 euro su un pieno di diesel. Tuttavia vi sono oggi ampi margini per ottenere una ulteriore riduzione dei prezzi dei carburanti alla pompa». Lo afferma in una nota il presidente Adusbef, Antonio Tanza.

Il Brent, spiega, viaggia infatti oggi sotto i 91 dollari al barile, tornando per la prima volta ai livelli dello scorso agosto, «e le quotazioni del petrolio hanno registrato un calo di oltre il 22% da fine ottobre. Le compagnie petrolifere che hanno introdotto il price cap sono oggi nella condizioni di rivedere al ribasso i prezzi praticati al pubblico, e ci aspettiamo che Eni e gli altri marchi trasferiscano subito il taglio delle accise e il deprezzamento del petrolio sui listini finali alla pompa», conclude Tanza.