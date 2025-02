Carburanti, il metano torna sopra 1,5 euro/kg. Benzina self service a 1,824 euro/litro, Gpl a 0,868 euro/litro

Quotazioni dei prodotti raffinati in deciso calo, anche per la ripresa dell'euro sul biglietto verde, con segnali di ribasso anche sui listini dei prezzi consigliati dei maggiori marchi. Assestamento al rialzo invece per le medie nazionali dei prezzi praticati alla pompa, dopo i rialzi dei giorni scorsi sui listini. Prosegue la corsa dei prezzi del metano auto, ai massimi da oltre un anno e mezzo: per la prima volta da inizio giugno 2023 il prezzo medio nazionale alla pompa ha superato quota 1,5 euro/kg. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, Tamoil ha ridotto di un centesimo al litro i prezzi consigliati di benzina e gasolio.

Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all'Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila impianti: benzina self service a 1,824 euro/litro (invariato, compagnie 1,831, pompe bianche 1,811), diesel self service a 1,732 euro/litro (+1 millesimo, compagnie 1,738, pompe bianche 1,719). Benzina servito a 1,964 euro/litro (invariato, compagnie 2,008, pompe bianche 1,879), diesel servito a 1,872 euro/litro (invariato, compagnie 1,915, pompe bianche 1,787). Gpl servito a 0,739 euro/litro (+1, compagnie 0,747, pompe bianche 0,729), metano servito a 1,502 euro/kg (+4, compagnie 1,498, pompe bianche 1,505), Gnl 1,477 euro/kg (+5, compagnie 1,481 euro/kg, pompe bianche 1,475 euro/kg). Questi sono i prezzi sulle autostrade: benzina self service 1,921 euro/litro (servito 2,181), gasolio self service 1,845 euro/litro (servito 2,111), Gpl 0,868 euro/litro, metano 1,530 euro/kg, Gnl 1,600 euro/kg.