Carburanti, Mimit, Mef e Gdf avviano controlli a tappeto su rispetto prezzi. Questa notte via al taglio delle accise

I ministri delle Imprese, Adolfo Urso, e dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, hanno predisposto già da questa mattina, con la Guardia di Finanza, «un'immediata azione di controllo sulla rete di distribuzione dei carburanti, come previsto dal decreto-legge approvato ieri», che conferisce nuovi, importanti e straordinari poteri al Garante per la sorveglianza dei prezzi. Lo comunica una nota del Mimit. È in corso una riunione della Cabina di regia della Commissione di allerta rapida, dove il Garante fornirà la lista degli operatori della distribuzione e delle compagnie che non hanno ancora adeguato il prezzo dei carburanti al taglio delle accise.

Il taglio delle accise entrato in vigore a notte fonda (il decreto-legge è uscito in Gazzetta Ufficiale dopo l’una) non sembra ancora essere stato recepito sui prezzi consigliati e sui prezzi praticati dei carburanti alla pompa. Sul sito dell’Osservatorio prezzi carburanti del Mimit, inoltre, sono disponibili soltanto i prezzi aggiornati a ieri mattina, per cui, anche nel caso in cui il taglio delle accise fosse stato recepito sui listini, dalla rilevazione odierna l’effetto non emergerebbe. Nel frattempo, i nuovi drammatici sviluppi della guerra del Golfo hanno fatto schizzare ancora una volta le quotazioni dei prodotti raffinati. Il risultato è che questa mattina Eni – che dall’inizio della crisi si è mantenuta sensibilmente al di sotto delle altre compagnie e in generale del mercato – ha aumentato i prezzi consigliati di benzina e gasolio. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, Eni ha aumentato di quattro centesimi al litro i prezzi consigliati di benzina e gasolio.

Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all'Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 20mila impianti: benzina self service a 1,869 euro/litro (+14 millesimi, compagnie 1,872, pompe bianche 1,863), diesel self service a 2105 euro/litro (+16, compagnie 2,106, pompe bianche 2,102). Benzina servito a 2,001 euro/litro (+13, compagnie 2,037, pompe bianche 1,932), diesel servito a 2,236 euro/litro (+15, compagnie 2,270, pompe bianche 2,173). Gpl servito a 0,706 euro/litro (+1, compagnie 0,716, pompe bianche 0,694), metano servito a 1,507 euro/kg (+1, compagnie 1,510, pompe bianche 1,506), Gnl 1,235 euro/kg (+2, compagnie 1,242 euro/kg, pompe bianche 1,229 euro/kg). Questi sono i prezzi sulle autostrade: benzina self service 1,950 euro/litro (servito 2,200), gasolio self service 2,169 euro/litro (servito 2,420), Gpl 0,837 euro/litro, metano 1,539 euro/kg, Gnl 1,295 euro/kg.