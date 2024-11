Carburanti, nuovi rialzi alla pompa. Il prezzo medio della benzina self è 1,760 euro/litro

Prosegue la salita dei prezzi medi praticati sulla rete carburanti e, con le quotazioni internazionali dei raffinati in rialzo, arrivano nuovi rincari degli operatori. In particolare, stando alla rilevazione di Staffetta Quotidiana e Quotidiano Energia, Eni aumenta di di 1 centesimo il prezzo raccomandato della benzina e di 2 centesimi quello del diesel, stessa mossa per IP, mentre Tamoil rialza di un centesimo il gasolio e Q8 di 1 centesimo entrambi i prodotti. I dati dell'Osservaprezzi del Mimit mostrano un prezzo medio praticato della benzina in modalità self è 1,760 euro/litro (1,758 la rilevazione precedente), con le compagnie tra 1,748 e 1,773 euro/litro (no logo 1,747).

Il prezzo medio praticato del diesel è 1,653 euro/litro (rispetto a 1,650), con i diversi marchi tra 1,647 e 1,667 euro/litro (no logo 1,640). Sul servito per la benzina il prezzo medio praticato è 1,903 euro/litro (1,902 il dato precedente), con gli impianti colorati con prezzi tra 1,836 e 1,978 euro/litro (no logo 1,807). La media del diesel servito è 1,795 euro/litro (contro 1,792), con i punti vendita delle compagnie con prezzi medi compresi tra 1,737 e 1,871 euro/litro (no logo 1,698). I prezzi medi praticati del Gpl sono tra 0,738 e 0,755 euro/litro (no logo 0,726). Infine, i prezzi medi del metano auto vanno da 1,371 a 1,443 euro/kg (no logo 1,385).