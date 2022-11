Carburanti, nuovi ribassi per diesel e benzina: media self 1,717 euro/litro. Il gasolio self è 1,852 euro/litro

Nuovo intervento al ribasso sul diesel. Oggi è Tamoil a tagliare di due centesimi il prezzo raccomandato del carburante sulla rete nazionale. Le medie dei prezzi praticati alla pompa mostrano ritocchi all’ingiù anche sulla benzina, principalmente nella modalità self. Quanto alle quotazioni internazionali dei prodotti petroliferi, ieri hanno chiuso stabili sul diesel e in discesa sulla benzina. Venendo nel dettaglio alla situazione della rete italiana, in base all’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati comunicati dai gestori all’Osservaprezzi del Mimit aggiornati alle 8 di ieri 14 novembre, il prezzo medio nazionale praticato della benzina in modalità self è 1,717 euro/litro (1,721 il valore di ieri), con i diversi marchi compresi tra 1,710 e 1,721 euro/litro (no logo 1,719).

Il prezzo medio praticato del diesel self è 1,852 euro/litro (contro 1,858), con le compagnie tra 1,846 e 1,860 euro/litro (no logo 1,849). Quanto al servito, per la benzina il prezzo medio praticato è 1,866 euro/litro (1,867 il valore precedente) con gli impianti colorati che praticano prezzi tra 1,804 e 1,924 euro/litro (no logo 1,775). La media del diesel servito va a 1,997 euro/litro (contro 2,000 di ieri), con i punti vendita delle compagnie che praticano prezzi medi compresi tra 1,935 e 2,051 euro/litro (no logo 1,903). I prezzi praticati del Gpl si posizionano tra 0,774 a 0,790 euro/litro (no logo 0,763). Infine, il prezzo medio del metano

auto si colloca tra 2,077 e 2,397 (no logo 2,100).