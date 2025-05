Carburanti, nuovi ritocchi al ribasso. Benzina self service a 1,697 euro/litro, diesel self a 1,588 euro/litro

Prezzi dei carburanti ancora in calo. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, questa mattina Eni ha ridotto di un centesimo al litro i prezzi consigliati del gasolio. Stessa mossa per Q8 e Tamoil. Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all'Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila impianti: benzina self service a 1,697 euro/litro (invariato, compagnie 1,699, pompe bianche 1,691), diesel self service a 1,588 euro/litro (-2 millesimi, compagnie 1,593, pompe bianche 1,579). Benzina servito a 1,839 euro/litro (-1, compagnie 1,880, pompe bianche 1,761), diesel servito a 1,732 euro/litro (-2, compagnie 1,776, pompe bianche 1,650). Gpl servito a 0,726 euro/litro (invariato, compagnie 0,734, pompe bianche 0,716). Sulle autostrade: benzina self service 1,790 euro/litro (servito 2,060), gasolio self service 1,691 euro/litro (servito 1,970), Gpl 0,847 euro/litro.