Carburanti, partite le nuove accise parificate: il gasolio sale di 5 centesimi, cala la benzina

Da ieri sono in vigore le nuove accise su benzina e gasolio, parificate a 672,9 euro per mille litri, con una riduzione di 40,5 euro per la benzina e un aumento della stessa misura per il gasolio. L'impatto sui prezzi alla pompa, come previsto, è di circa cinque centesimi al litro, includendo l'Iva: è questa infatti la misura dei rialzi (sul gasolio) e dei ribassi (sulla benzina) applicati dai maggiori marchi sui listini a partire da ieri. Ci vorrà invece qualche giorno in più per apprezzare l'effetto delle nuove accise sulle medie nazionali dei prezzi praticati alla pompa, a causa del fisiologico ritardo nella comunicazione dovuto alle festività e del fatto che il ministero, per legge, pubblica i dati con 24 ore di ritardo. Già lunedì dovremmo vedere la benzina in media a 1,63 euro/litro, il gasolio a 1,68 euro/litro.

Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, il primo gennaio Eni ha ridotto di 4,9 centesimi al litro i prezzi consigliati della benzina e aumentato di cinque centesimi quelli del gasolio. Per IP registriamo un calo di cinque centesimi sulla benzina e un aumento speculare sul gasolio. Per Q8 e Tamoil -5 cent sulla verde e +4,9 sul gasolio. Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all'Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 20mila impianti: benzina self service a 1,671 euro/litro (-12 millesimi, compagnie 1,671, pompe bianche 1,672), gasolio self service a 1,645 euro/litro (+10, compagnie 1,651, pompe bianche 1,633). Benzina servito a 1,824 euro/litro (-3, compagnie 1,865, pompe bianche 1,745), diesel servito a 1,780 euro/litro (+2, compagnie 1,821, pompe bianche 1,702). Gpl servito a 0,688 euro/litro (invariato, compagnie 0,699, pompe bianche 0,677), metano servito a 1,394 euro/kg (invariato, compagnie 1,412, pompe bianche 1,379), Gnl 1,214 euro/kg (+2, compagnie 1,216 euro/kg, pompe bianche 1,213 euro/kg). Questi sono i prezzi sulle autostrade: benzina self service 1,772 euro/litro (servito 2,037), gasolio self service 1,743 euro/litro (servito 2,011), Gpl 0,829 euro/litro, metano 1,486 euro/kg, Gnl 1,262 euro/kg.