Carburanti, prezzi in aumento. Nonostante il calo quotazioni dei prodotti petroliferi. Rischio speculazione per le festività

Nonostante il nuovo tonfo delle quotazioni dei prodotti raffinati, sui listini dei carburanti si registrano nuovi movimenti all'insù. In base all'elaborazione di Quotidiano Energia dei dati comunicati dai gestori all'Osservaprezzi del Mimit aggiornati alle 8 di ieri 17 dicembre, il prezzo medio praticato della benzina in modalità self è 1,759 euro/litro (1,756 la rilevazione precedente), con le compagnie tra 1,750 e 1,770 euro/litro (no logo 1,749). Il prezzo medio praticato del diesel self è 1,659 euro/litro (rispetto a 1,656), con i diversi marchi tra 1,646 e 1,674 euro/litro (no logo 1,648).

Sul servito per la benzina il prezzo medio praticato è 1,902 euro/litro (1,899 il dato precedente), con gli impianti colorati con prezzi tra 1,838 e 1,976 euro/litro (no logo 1,808). La media del diesel servito è 1,802 euro/litro (contro 1,799), con i punti vendita delle compagnie con prezzi medi compresi tra 1,738 e 1,880 euro/litro (no logo 1,707). I prezzi medi praticati del Gpl sono tra 0,742 e 0,761 euro/litro (no logo 0,730). Infine, i prezzi medi del metano auto vanno da 1,406 a 1,486 euro/kg (no logo 1,433).