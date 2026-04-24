Carburanti, prezzi in calo per il 15° giorno consecutivo: 1,736 euro al litro per la benzina e 2,062 euro al litro per il gasolio

Proseguono i ribassi, progressivi e costanti, dei prezzi di benzina e gasolio alla pompa. I dati di oggi - venerdì 24 aprile 2026 - dell'Osservatorio prezzi carburanti del Ministero delle Imprese e del Made in Italy evidenziano il quindicesimo giorno consecutivo di riduzione dei prezzi medi. Lungo la rete stradale nazionale, il prezzo medio in modalità «self service» è pari a 1,736 euro al litro per la benzina e 2,062 euro al litro per il gasolio. Sulla rete autostradale, invece, il prezzo medio self è di 1,786 euro al litro per la benzina e 2,117 euro al litro per il gasolio. Lo scrive il Mimit. Un trend positivo confermato anche dall'ultimo Weekly Oil Bulletin diffuso dalla Commissione europea, che monitora le variazioni dei prezzi medi settimanali nei Paesi UE.

Dopo quasi due mesi dall'inizio del conflitto in Medio Oriente, che ha pesantemente inciso sull'andamento dei mercati energetici internazionali, l'Italia si conferma il Paese con la crescita più contenuta dei prezzi dei carburanti tra le principali economie europee e, al contempo, registra il secondo incremento percentuale più basso sia per il gasolio (dopo la Germania) sia per la benzina (dopo la Spagna). Un risultato che conferma la resilienza del sistema italiano, sostenuto anche da un'azione tempestiva e strutturata del governo, come il monitoraggio prezzi introdotto nel gennaio 2023 e i controlli attivati fin dall'inizio delle tensioni in Iran, che hanno contribuito a mitigare gli effetti della crisi sui consumatori.

Nel dettaglio, nel confronto con i principali grandi Paesi europei, infatti, la variazione in percentuale del prezzo della benzina in Italia - dal 23 febbraio al 20 aprile - è stata del +6,5%, tre volte meno rispetto a Francia (+18,3%), meno della metà rispetto alla Germania (+15,5%) e poco più della Spagna (+3,1%). Analoga dinamica per il gasolio: l'incremento in Italia è stato del +24,3%, inferiore rispetto a Francia (+36%) e Spagna (+27%) e quasi pari a quello della Germania (+23,1%).