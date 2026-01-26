Carburanti, prezzi in deciso rialzo: benzina self a 1,644 euro al litro. Il diesel self service a 1,682 euro al litro

I prezzi dei carburanti alla pompa, in particolare per quanto riguarda il gasolio sono in deciso rialzo, come da previsioni. In netto rialzo anche il metano. Sulle autostrade, il prezzo medio nazionale della benzina in modalità “servito” torna a toccare i due euro/litro. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, Tamoil ha aumentato di un centesimo al litro i prezzi consigliati di benzina e gasolio. Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all'Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 20mila impianti: benzina self service a 1,644 euro/litro (+4 millesimi, compagnie 1,649, pompe bianche 1,633), diesel self service a 1,682 euro/litro (+6, compagnie 1,691, pompe bianche 1,664). Benzina servito a 1,786 euro/litro (+4, compagnie 1,828, pompe bianche 1,705), diesel servito a 1,823 euro/litro (+8, compagnie 1,870, pompe bianche 1,734).

Gpl servito a 0,688 euro/litro (invariato, compagnie 0,698, pompe bianche 0,676), metano servito a 1,404 euro/kg (+4, compagnie 1,420, pompe bianche 1,391), Gnl 1,210 euro/kg (-1, compagnie 1,211 euro/kg, pompe bianche 1,209 euro/kg). Questi sono i prezzi sulle autostrade: benzina self service 1,735 euro/litro (servito 2,000), gasolio self service 1,781 euro/litro (servito 2,046), Gpl 0,830 euro/litro, metano 1,498 euro/kg, Gnl 1,258 euro/kg.