Carburanti, prezzi in discesa: benzina a 1,930 euro al litro, gasolio a 2,009 euro

Resta sostanzialmente stabile oggi il prezzo della benzina con un lieve calo per quello del diesel. In base agli ultimi dati rilevati dall'Osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit, in data odierna - domenica 10 maggio 2026 - il prezzo medio in modalità 'self service' lungo la rete stradale nazionale è pari a 1,930 euro al litro per la benzina e 2,009 euro al litro per il gasolio (da 1,931 euro al litro e 2,015 euro al litro di ieri). Sulla rete autostradale, invece, il prezzo medio self è di 2,000 euro per la benzina e 2,080 euro per il gasolio.