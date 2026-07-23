Carburanti, prezzi in rialzo: benzina self a 1,957 euro. Gasolio sale a 2,141 euro e vola oltre i 2,2 euro in autostrada

Prezzi dei carburanti ancora in rialzo: il Ministero delle Imprese e del Made in Italy rende noto che, in base agli ultimi dati rilevati dall'Osservatorio sui prezzi dei carburanti il prezzo medio dei carburanti in modalità 'self service' lungo la rete stradale nazionale è pari a 1,957 euro al litro per la benzina (1,949 il prezzo di ieri) e 2,141 euro al litro per il gasolio (2,124 il prezzo di ieri). Sulla rete autostradale, invece, il prezzo medio self è di 2,048 euro al litro per la benzina (2,040 euro il prezzo di ieri) e 2,213 euro al litro per il gasolio (2,196 il prezzo di ieri).