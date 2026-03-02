Carburanti, prezzi in veloce rialzo: diesel ai massimi da un anno: al self service è a 1,728 euro/litro. Benzina self a 1,673

Deciso rialzo dei prezzi dei carburanti, con nuovi aumenti sui listini dei prezzi consigliati dei maggiori marchi. Il gasolio è al livello più alto dal 28 febbraio 2025. E' quanto emerge dalla rilevazione di Staffetta Quotidiana che precisa tuttavia che "è solo l'inizio»: gli aumenti non tengono infatti conto del balzo delle quotazioni petrolifere di questa mattina dopo l'attacco all'Iran, quindi «gli effetti sui prezzi alla pompa si vedranno a partire da domani». In particolare, il diesel self service è a 1,728 euro/litro (+8 millesimi) e il diesel servito a 1,865 euro/litro (+7).

Staffetta Quotidiana ricorda che il Brent è balzato del 10% superando gli 80 dollari al barile negli scambi infragiornalieri (l'ultima chiusura sopra gli 80 dollari risale al luglio 2024) mentre a a preoccupare è anche il gas, con il Ttf schizzato del 30% negli scambi infragiornalieri. In particolare, stando alla consueta rilevazione, IP ha aumentato di un centesimo al litro i prezzi consigliati di benzina e gasolio. Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all'Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 20mila impianti: benzina self service a 1,673 euro/litro (+3 millesimi, compagnie 1,682, pompe bianche 1,655), diesel self service a 1,728 euro/litro (+8, compagnie 1,738, pompe bianche 1,706).

Benzina servito a 1,813 euro/litro (+3, compagnie 1,860, pompe bianche 1,725), diesel servito a 1,865 euro/litro (+7, compagnie 1,913, pompe bianche 1,774). Gpl servito a 0,690 euro/litro (+1, compagnie 0,701, pompe bianche 0,678), metano servito a 1,404 euro/kg (invariato, compagnie 1,415, pompe bianche 1,394), Gnl 1,232 euro/kg (-1, compagnie 1,239 euro/kg, pompe bianche 1,227 euro/kg). Questi sono invece i prezzi sulle autostrade: benzina self service 1,778 euro/litro (servito 2,038), gasolio self service 1,829 euro/litro (servito 2,088), Gpl 0,829 euro/litro, metano 1,464 euro/kg, Gnl 1,321 euro/kg.