Carburanti, prezzi stabili: benzina self a 2,017 euro al litro. gasolio a 2,130. Scende di poco costo diesel in autostrada

Prezzi dei carburanti stabili questa mattina mentre cresce il prezzo del petrolio. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy rende noto che, in base agli ultimi dati rilevati dall'Osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit, oggi il prezzo medio dei carburanti in modalità 'self service' lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,017 euro al litro per la benzina (stesso prezzo di ieri)e 2,130 euro al litro per il gasolio (come ieri). Sulla rete autostradale, invece, il prezzo medio self è di 2,097 euro al litro per la benzina (al livello di ieri) e 2,204 euro al litro per il gasolio (in lieve calo sul prezzo di ieri che era di 2,205 euro).