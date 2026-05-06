Carburanti, prezzo medio self benzina a 1,934 euro/litro: al massimo da due anni e mezzo. Gasolio a 2,042 euro

Il ministero delle Imprese e del Made in Italy rende noto che, in base agli ultimi dati rilevati dall’Osservatorio sui prezzi dei carburanti del ministero, in data odierna - mercoledì 6 maggio 2026 - il prezzo medio dei carburanti in modalità ‘self service’ lungo la rete stradale nazionale è pari a 1,934 euro al litro per la benzina e 2,042 euro al litro per il gasolio. Sulla rete autostradale, invece, il prezzo medio self è di 1,989 euro al litro per la benzina e 2,112 euro al litro per il gasolio.