Carburanti: prezzo medio self benzina a 1,968 euro al litro, gasolio a 2,037 euro

Il ministero delle Imprese e del Made in Italy rende noto che, in base agli ultimi dati rilevati dall'Osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit, in data odierna - domenica 24 maggio 2026 - il prezzo medio dei carburanti in modalità 'self service' lungo la rete stradale nazionale è pari a 1,968 euro a litro per la benzina e 2,037 euro a litro per il gasolio.

Sulla rete autostradale, invece, il prezzo medio self è di 2,057 euro a litro per la benzina e 2,123 euro a litro per il gasolio. Sabato 23 maggio, il diesel era a 1,979 euro al litro di prezzo medio in modalità 'self service' lungo la rete stradale nazionale e a 2,065 euro al litro ai self in autostrada.