Carburanti, prezzo medio self benzina a 1,989 euro al litro, gasolio a 2,066. In autostrada verde a 2,076, diesel a 2,165

Il ministero delle Imprese e del Made in Italy rende noto che, in base agli ultimi dati rilevati dall'Osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit, in data odierna - giovedì 30 luglio 2026 - il prezzo medio dei carburanti in modalità 'self service' lungo la rete stradale nazionale è pari a 1,989 euro al litro per la benzina e 2,066 euro al litro per il gasolio. Sulla rete autostradale, invece, il prezzo medio self è di 2,076 euro al litro per la benzina e 2,165 euro al litro per il gasolio.

«Dopo 3 giorni dal taglio delle accise, il gasolio in autostrada si paga solo 9 cent in meno al litro rispetto al prezzo del 27 luglio, contro i 17,08 cent al litro attesi a parita di prezzo industriale. Vuol dire che si pagano, arrotondando, 8,1 cent in piu del dovuto e che un pieno da 50 litri ci costa 4,05 euro di troppo, risparmiando, dopo l'intervento del Governo, solo 4,50 euro contro gli 8 euro e 54 cent previsti. Nella rete stradale va un po' meglio: lo sconto e di 11,90 cent al litro, pari a 5,95 euro a rifornimento. L'ammanco, in questo caso, e di 5,2 cent al litro, 2,60 euro per un pieno». Lo dichiara Massimiliano Dona, presidente dell'Unione Nazionale Consumatori (Unc), sulla base dello studio condotto sui prezzi medi comunicati oggi dal Mimit.

«Anche considerando l'andamento dei prezzi del petrolio in leggera salita, sulla benzina ha determinato in autostrada un rialzo di appena 0,5 cent al litro dal 27 luglio a oggi, pari a un aggravio di 25 cent a rifornimento. Insomma, pur incorporando questa somma, i conti non tornano lo stesso: la traslazione della diminuzione delle accise non e avvenuta in modo completo, c'e chi ha fatto la cresta» prosegue Dona.