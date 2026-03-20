Carburanti, primi effetti del taglio delle accise, il gasolio self a 1,978 euro. Mimit: “Quasi il 60% dei distributori ha ridotto i prezzi”

Quasi il 60% degli impianti di distribuzione in Italia (12.107 punti vendita) ha ridotto i prezzi in seguito al taglio delle accise disposto dal Governo. Lo comunica il ministero delle Imprese e del Made in Italy sulla base degli ultimi dati dell’Osservatorio prezzi carburanti del Mimit rilevati alle 8 di questa mattina. Una nuova rilevazione è prevista nel pomeriggio. L’11,4% degli impianti, oltre a non aver ancora ridotto i prezzi al taglio delle accise, ha addirittura aumentato i prezzi esposti - riporta la nota - Il Garante per la sorveglianza dei prezzi ha già trasmesso alla Guardia di Finanza l’elenco di questi distributori, affinché vengano effettuati i necessari controlli ai sensi del nuovo regime speciale previsto dal decreto-legge approvato dal Governo.

"Tutte le principali compagnie petrolifere operanti nel Paese hanno adeguato i propri prezzi consigliati, con una riduzione di 24,4 centesimi di euro al litro, in linea con il provvedimento adottato in Consiglio dei ministri" prosegue il Mimit. Il prezzo medio dei carburanti rilevato questa mattina in modalità self-service sulla rete stradale nazionale è pari a 1,734 euro al litro per la benzina e 1,978 euro/litro per il gasolio. Sulla rete autostradale, il prezzo medio self-service si attesta invece a 1,812 euro/litro per la benzina e 2,048 euro/litro per il gasolio.

Gli esiti dei controlli effettuati sugli impianti - prosegue il Mimit - saranno trasmessi anche all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato per l’eventuale avvio di procedimenti sanzionatori e, nei casi in cui emergano profili di rilevanza penale, all’autorità giudiziaria. Venerdì scorso, 13 marzo, i prezzi alla pompa medi nazionali in modalità self sulla rete nazionale erano di 1,82 euro al litro per la benzina e di 2,05 euro al litro per il gasolio.