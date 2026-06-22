Carburanti, prosegue il calo dei prezzi al distributore: prezzo medio nazionale benzina self è 1,835 euro/litro. Diesel a 1,929 litro

Rimbalzo venerdì per le quotazioni internazionali dei raffinati, ma sulla rete carburanti prosegue il calo dei prezzi praticati alla pompa. In base ai dati del Mimit aggiornati al 22 giugno, il prezzo medio nazionale della benzina self è 1,835 euro/litro (contro 1,851 euro/litro di venerdì 19 giugno) e quello del diesel self è 1,930 euro/litro (rispetto a 1,950 del 19 giugno). Venendo al dettaglio dei prezzi per compagnie e stazioni no logo, in base all’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati comunicati dai gestori all’Osservaprezzi del Mimit aggiornati alle 8 di ieri 21 giugno, i prezzi medi della benzina in modalità self praticati dalle compagnie sono tra 1,830 e 1,859 euro/litro (no logo 1,845).

Per il diesel, i prezzi medi self praticati dalle compagnie si collocano tra 1,929 e 1,957 euro/litro (no logo 1,938). Sul servito per la benzina gli impianti colorati presentano prezzi medi tra 1,926 e 2,045 euro/litro (no logo 1,904). Sul diesel servito i punti vendita delle compagnie hanno prezzi medi compresi tra 2,028 e 2,146 euro/litro (no logo 1,995). I prezzi medi praticati del Gpl sono tra 0,788 e 0,808 euro/litro (no logo 0,775). Infine, i prezzi medi del metano auto vanno da 1,543 a 1,630 euro/kg (no logo 1,554).