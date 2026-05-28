Carburanti, prosegue il calo dei prezzi alla pompa: benzina self service su strade a 1,960 euro al litro, diesel a 2,041

Prosegue il calo dei prezzi dei carburanti alla pompa, sulla scia del crollo delle quotazioni dei prodotti raffinati: negli ultimi dieci giorni la quotazione della benzina ha perso l’equivalente di tredici centesimi al litro, quella del gasolio oltre quindici. Questa mattina 28 maggio la benzina self service sulla rete stradale è a 1,960 euro/litro (-5 millesimi rispetto a ieri), gasolio a 2,041 euro/litro (-11). Il Gpl è a 0,800 euro/litro (-1), il metano a 1,565 euro/kg (-1). In autostrada, la benzina self è a 2,059 euro (-3), il diesel a 2,121 euro (-16), il Gpl a 0,912 euro (+1) e il metano a 1,586 euro (invariato). Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, Eni ha ridotto di due centesimi al litro i prezzi consigliati di benzina e gasolio. Per Q8 registriamo un ribasso di tre centesimi sul gasolio, per Tamoil -1 cent diesel.

Venendo al dettaglio per modalità di vendita e per marchio sui dati rilevati alle 8 di ieri mattina, considerando tutti i circa 20mila punti vendita che comunicano i prezzi all'Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy (rete stradale e autostradale insieme), queste sono le medie dei prezzi praticati elaborati dalla Staffetta: benzina self service a 1,968 euro/litro (compagnie 1,972, pompe bianche 1,959), diesel self service a 2,055 euro/litro (compagnie 2,062, pompe bianche 2,039).

Benzina servito a 2,105 euro/litro (compagnie 2,147, pompe bianche 2,027), diesel servito a 2,193 euro/litro (compagnie 2,239, pompe bianche 2,108). Gpl servito a 0,808 euro/litro (compagnie 0,816, pompe bianche 0,799), metano servito a 1,565 euro/kg (compagnie 1,565, pompe bianche 1,566), Gnl 1,451 euro/kg (compagnie 1,458 euro/kg, pompe bianche 1,446 euro/kg). Sulla benzina self service Eni è a 1,989 euro/litro (2,194 il servito); IP a 1,972 (2,139 servito); Q8 a 1,963 (2,129 servito); Tamoil a 1,952 (2,033 servito); sul gasolio self service Eni è a 2,059 (2,271 servito); IP a 2,067 (2,235 servito); Q8 a 2,063 (2,232 servito) e Tamoil a 2,051 (2,133 servito).