Carburanti, prosegue l'aumento del gasolio: self a 1,714 euro/litro. Sul servito la benzina è a 1,878 euro/litro

Quotazioni internazionali ancora in forte discesa sul diesel, ma sulla rete carburanti le medie nazionali dei prezzi praticati alla pompa continuano a salire per effetto dei precedenti movimenti. In lieve assestamento all'insù la benzina. Nel dettaglio, in base all'elaborazione di Quotidiano Energia dei dati comunicati dai gestori all'Osservaprezzi del Mimit aggiornati alle 8 del 23 novembre, il prezzo medio nazionale praticato della benzina in modalità self è 1,737 euro/litro (1,736 la rilevazione del 20 novembre), con le compagnie tra 1,729 e 1,754 euro/litro (no logo 1,719).

Il prezzo medio praticato del gasolio self è 1,714 euro/litro (rispetto a 1,709), con i diversi marchi tra 1,705 e 1,729 euro/litro (no logo 1,699). Sul servito per la benzina il prezzo medio praticato è 1,878 euro/litro (1,876 il dato precedente), con gli impianti colorati con prezzi tra 1,813 e 1,958 euro/litro (no logo 1,777). La media del gasolio servito è 1,853 euro/litro (contro 1,847), con i punti vendita delle compagnie con prezzi medi compresi tra 1,791 e 1,930 euro/litro (no logo 1,756). I prezzi medi praticati del Gpl sono tra 0,698 e 0,718 euro/litro (no logo 0,681). Infine, i prezzi medi del metano auto vanno da 1,396 a 1,475 euro/kg (no logo 1,389).