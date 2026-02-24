Carburanti, proseguono i rialzi: benzina self service a 1,662 euro/litro. Diesel self a 1,710 euro/litro

Nuovo giro di rialzi questa mattina sui listini dei prezzi consigliati dei carburanti alla pompa, sulla spinta del rialzo delle quotazioni petrolifere internazionali. Poco mosse le medie nazionali dei prezzi praticati, che tuttavia domani, per quanto riguarda il gasolio, dovrebbero toccare un nuovo massimo da quasi un anno a questa parte. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, Eni, Q8 e Tamoil hanno aumentato di un centesimo al litro i prezzi consigliati di benzina e gasolio.

Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all'Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 20mila impianti: benzina self service a 1,662 euro/litro (+1 millesimo, compagnie 1,670, pompe bianche 1,645), diesel self service a 1,710 euro/litro (invariato, compagnie 1,720, pompe bianche 1,690). Benzina servito a 1,801 euro/litro (invariato, compagnie 1,847, pompe bianche 1,714), diesel servito a 1,848 euro/litro (+1, compagnie 1,895, pompe bianche 1,758).

Gpl servito a 0,689 euro/litro (invariato, compagnie 0,699, pompe bianche 0,677), metano servito a 1,406 euro/kg (invariato, compagnie 1,419, pompe bianche 1,396), Gnl 1,233 euro/kg (-1, compagnie 1,239 euro/kg, pompe bianche 1,228 euro/kg). Questi sono i prezzi sulle autostrade: benzina self service 1,766 euro/litro (servito 2,026), gasolio self service 1,812 euro/litro (servito 2,072), Gpl 0,829 euro/litro, metano 1,465 euro/kg, Gnl 1,321 euro/kg.