Carburanti, ribassi per benzina self a 1,730 euro al litro. Il diesel self rimane 1,705 euro al litro

Tornano a scendere lievemente le quotazioni internazionali dei raffinati e sulla rete carburanti arrivano nuovi ribassi, con Eni che ha tagliato di un centesimo i prezzi raccomandati di benzina e diesel. Lo rende noto Quotidiano energia. In attesa di recepire le ultime diminuzioni, le medie nazionali dei prezzi praticati alla pompa dei due prodotti risultano poco mosse. Nel dettaglio, in base all'elaborazione di Quotidiano Energia dei dati comunicati dai gestori all'Osservaprezzi del Mimit aggiornati alle 8 del 1 dicembre, il prezzo medio nazionale praticato della benzina in modalità self è 1,730 euro al litro (1,731 la rilevazione del 30 novembre), con le compagnie tra 1,718 e 1,746 euro al litro (no logo 1,715).

Il prezzo medio praticato del diesel self rimane 1,705 euro al litro, con i diversi marchi tra 1,691 e 1,720 euro (no logo 1,692). Sul servito per la benzina il prezzo medio praticato è ancora 1,873 euro al litro, con gli impianti colorati con prezzi tra 1,802 e 1,951 euro (no logo 1,775). La media del diesel servito è 1,845 euro al litro (contro 1,846), con i punti vendita delle compagnie con prezzi medi compresi tra 1,776 e 1,923 euro al litro (no logo 1,750). I prezzi medi praticati del Gpl sono tra 0,693 e 0,717 euro al litro (no logo 0,680). Infine, i prezzi medi del metano auto vanno da 1,390 a 1,475 euro al kg (no logo 1,383).