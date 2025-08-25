Carburanti, ribassi per prezzi benzina e diesel. La verde a 1,7 euro/litro in modalità self service, il gasolio a 1,63

Prezzi di benzina e gasolio in calo nelle due settimane centrali di agosto: complessivamente registriamo una riduzione di poco più di un centesimo al litro sulla benzina e di circa due sul gasolio, nonostante il concomitante aumento di circa un centesimo al litro (sempre nell'arco delle due settimane) delle quotazioni dei prodotti raffinati. La quotazione del Brent ha oscillato nelle due settimane tra 65 e 68 dollari. Stabili Gpl, metano e Gnl, seppur con limature al ribasso. Andamento analogo anche sulla rete autostradale.

La benzina si attesta oggi intorno a 1,7 euro/litro in media nazionale in modalità self service; il gasolio a 1,63, il Gpl a 0,69, il metano poco sotto 1,43 euro/kg e il Gnl a 1,26. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, nelle due settimane centrali di agosto Eni ha ridotto complessivamente di due centesimi al litro i prezzi consigliati di benzina e gasolio: -1 centesimo al litro il 12 agosto su entrambi i prodotti, -1 centesimo il 14 sulla benzina e -1 centesimo il 16 sul gasolio. Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all'Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila impianti: benzina self service a 1,702 euro/litro (-12 millesimi rispetto all'8 agosto, compagnie 1,704, pompe bianche 1,697), diesel self service a 1,631 euro/litro (-18, compagnie 1,634, pompe bianche 1,627). Benzina servito a 1,845 euro/litro (-14, compagnie 1,885, pompe bianche 1,768), diesel servito a 1,774 euro/litro (-20, compagnie 1,815, pompe bianche 1,698).

Gpl servito a 0,696 euro/litro (-2, compagnie 0,707, pompe bianche 0,685), metano servito a 1,428 euro/kg (-3, compagnie 1,436, pompe bianche 1,422), Gnl 1,260 euro/kg (-3, compagnie 1,255 euro/kg, pompe bianche 1,263 euro/kg). Questi sono i prezzi sulle autostrade: benzina self service 1,798 euro/litro (servito 2,065), gasolio self service 1,740 euro/litro (servito 2,011), Gpl 0,835 euro/litro, metano 1,515 euro/kg, Gnl 1,332 euro/kg.