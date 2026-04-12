Carburanti: Rixi (Mimit): «Urgente un cambio di passo a livello Ue. Con gasolio sopra i 2 euro l’autotrasporto lavora in perdita»

“Col costo del gasolio costantemente sopra i 2 euro al litro l’autotrasporto lavora in perdita. Il rischio concreto è un effetto domino sull’inflazione, a partire dai beni di prima necessità come ortofrutta e latte. Il punto è europeo: il Patto di Stabilità, così com’è, non regge più. Impedisce agli Stati di reagire a una crisi energetica che ha dimensioni straordinarie. L’Europa non può continuare a far finta di niente. Negli anni ‘70, durante la crisi petrolifera, si scelse di cambiare rotta: oggi invece si resta anchilosati dentro regole ormai fuori dal tempo. Se non cambia direzione rapidamente, l’Unione Europea - così com’è - appare sempre più votata a una lenta auto-distruzione economica e sociale.” Lo dice in una nota il deputato e viceministro al Mit Edoardo Rixi.