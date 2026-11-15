Carburanti, scende ancora il prezzo: benzina a 1,959 euro al litro. In media 2,209 euro al litro per il gasolio

Cala ancora il prezzo dei carburanti. In base agli ultimi dati rilevati dall'Osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit, oggi - domenica 15 novembre 2026 - il prezzo medio in modalità 'self service' lungo la rete stradale nazionale è pari a 1,959 euro al litro per la benzina e 2,209 euro al litro per il gasolio. Ieri era di 1,961 euro per la benzina e 2,210 euro per il gasolio. Sulla rete autostradale, invece, il prezzo medio self è stabile a 1,994 euro a litro per la benzina e 2,273 euro per il gasolio.