Carburanti, scendono ancora i prezzi: benzina self a 1,862 euro. Il gasolio a 1,963 euro al litro

Continua il progressivo calo dei prezzi dei carburanti. In base agli ultimi dati rilevati dall'Osservatorio prezzi del Mimit, oggi giovedì 18 giugno 2026 il prezzo medio dei carburanti in modalità 'self service' lungo la rete stradale nazionale registra un valore pari a 1,862 euro al litro per la benzina e 1,963 euro al litro per il gasolio. Ieri i prezzi erano pari a 1,872 euro al litro per la benzina e 1,974 euro al litro per il gasolio. Sulla rete autostradale, invece, la benzina al self è a 1,956 euro al litro e il gasolio a 2,052 (ieri 1,964 euro al litro per la benzina e 2,060 euro al litro per il gasolio).