Prosegue la fase di lieve discesa per i prezzi dei carburanti alla pompa. Secondo gli ultimi dati diffusi oggi, domenica 29 novembre 2026, dall’Osservatorio sui prezzi dei carburanti del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit), la media nazionale in modalità self service lungo la rete ordinaria ha registrato un ulteriore calo, portandosi a 1,918 €/l per la benzina e a 2,186 €/l per il gasolio.

Riepilogo dei prezzi medi self service:

Rete stradale nazionale 1,918 €/l 2,186 €/l +0,268 €/l (gasolio più caro)

Rete autostradale 1,950 €/l 2,226 €/l +0,276 €/l (gasolio più caro)

Scarto rete autostradale vs stradale +0,032 €/l +0,040 €/l —

Il confronto tra rete ordinaria e autostrade. Anche nella rilevazione odierna si conferma il divario tariffario tra i rifornimenti lungo la viabilità ordinaria e quelli effettuati in autostrada:

Benzina self: il rifornimento in autostrada segna una media di 1,950 €/l, con un sovrapprezzo di 3,2 centesimi al litro rispetto alla rete stradale.

Gasolio self: sulla rete autostradale il prezzo medio si attesta a 2,226 €/l, risultando superiore di 4 centesimi al litro rispetto alla media nazionale fuori autostrada.

Il divario tra i carburanti: rimane marcata la forbice tra gasolio e benzina, con il diesel che continua a costare circa 26,8 centesimi al litro in più sulla rete stradale e 27,6 centesimi in più in autostrada.

Cosa significa per chi si mette in viaggio. Per chi percorre lunghe tratte o si sposta per il fine settimana, fare rifornimento prima di imboccare l'autostrada continua a rappresentare un margine di risparmio tangibile, pur all'interno di un quadro di generale alleggerimento dei listini. Il monitoraggio quotidiano dell'Osservatorio Mimit resta uno strumento utile per confrontare gli andamenti medi e individuare i punti vendita più convenienti sul territorio.