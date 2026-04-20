Carburanti, scendono i prezzi: benzina self a 1,758 euro. Diesel in calo a 2,103 euro al litro

Proseguono i ribassi dei prezzi di benzina e gasolio alla pompa. I dati di oggi - lunedì 20 aprile 2026 - dell'Osservatorio prezzi carburanti del Ministero delle Imprese e del Made in Italy - si legge in una nota del Mimit- evidenziano l'undicesimo giorno consecutivo di riduzione dei prezzi medi. Lungo la rete stradale nazionale, il prezzo medio in modalità «self service» è pari a 1,758 euro al litro per la benzina (1,760 il prezzo di ieri) e 2,103 euro al litri per il gasolio (2,106 euro il prezzo di ieri) . Sulla rete autostradale, invece, il prezzo medio self è di 1,791 euro a litro per la benzina (da 1,792) e 2,141 euro al litro per il gasolio (ieri era 2,142).