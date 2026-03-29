Carburanti sostanzialmente stabili, benzina a 1,74 euro. 2,053 euro al litro per il gasolio

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy rende noto che, in base agli ultimi dati rilevati dall'Osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit, in data odierna - domenica 29 marzo 2026 - il prezzo medio dei carburanti in modalità 'self service' lungo la rete stradale nazionale è sostanzialmente stabile, pari a 1,745 euro al litro per la benzina e 2,053 euro al litro per il gasolio. Sulla rete autostradale, invece, il prezzo medio self è di 1,813 euro per la benzina e 2,117 euro per il gasolio. Si tratta di prezzi sostanzialmente stabili sui livelli di ieri.