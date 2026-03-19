Carburanti, il taglio delle accise vale fino a 50 euro per famiglie e 500 euro a camion

Il taglio temporaneo delle accise su benzina e gasolio deciso dal governo, pari a circa 25 centesimi al litro per venti giorni, si traduce in un beneficio sia per le famiglie sia per il sistema produttivo. Una famiglia con consumi medi risparmia tra i 15 e i 20 euro nel periodo di applicazione della misura, cifra che puo salire fino a circa 50 euro nei casi di utilizzo piu intenso o con due auto. Assai rilevante l'impatto per le imprese, in particolare nel comparto dell'autotrasporto: un singolo mezzo pesante genera un risparmio nell'ordine dei 480-500 euro in venti giorni, che diventano circa 2.500 euro per una piccola flotta di cinque camion e possono superare i 10mila euro per aziende di dimensioni medie.

Per i grandi operatori della logistica, con flotte piu ampie, il beneficio complessivo puo raggiungere diverse decine di migliaia di euro. Lo rileva una stima del Centro studi di Unimpresa, secondo cui la misura ha un effetto immediato e tangibile sui costi operativi delle imprese e contribuisce a contenere le pressioni sui prezzi lungo la filiera, mentre per le famiglie rappresenta un alleggerimento temporaneo della spesa per carburanti in una fase di elevata volatilita dei mercati energetici.

Alla base di questi effetti vi sono livelli dei prezzi alla pompa ancora elevati, con la benzina che si colloca mediamente intorno a 1,88 euro al litro e il gasolio sopra i 2,10 euro, mentre il taglio delle accise, pari a circa 20 centesimi tecnici che diventano circa 24-25 centesimi considerando l'Iva, incide direttamente sulla componente fiscale del prezzo finale. In termini percentuali, la riduzione si traduce in un alleggerimento di circa il 12-13% sul costo del diesel e del 13-14% su quello della benzina, con un impatto immediato sulla spesa per i rifornimenti e, soprattutto per le imprese, sulla dinamica dei costi variabili legati al trasporto e alla distribuzione.

«Il provvedimento appare coerente con l'obiettivo di intervenire in modo rapido su una dinamica congiunturale, senza assumere un carattere strutturale. La sua efficacia e per definizione limitata nel tempo, ma non per questo trascurabile: nel breve periodo consente di ridurre la pressione sui costi energetici e di offrire un segnale di attenzione verso famiglie e imprese. In una fase segnata da incertezza internazionale, la scelta di agire con strumenti mirati e temporanei rappresenta un elemento di equilibrio, che contribuisce a stabilizzare le aspettative senza compromettere la tenuta dei conti pubblici» commenta il presidente di Unimpresa, Paolo Longobardi.

Secondo il Centro studi di Unimpresa, il decreto approvato dal Consiglio dei ministri introduce una riduzione temporanea della tassazione sui carburanti, con un taglio di circa 25 centesimi al litro per benzina e gasolio e di 12 centesimi al chilo per il Gpl, valido per venti giorni a partire dal 19 marzo. Si tratta di un intervento esplicitamente emergenziale, costruito per attenuare gli effetti immediati delle tensioni sui mercati energetici e per contenere, almeno in parte, il trasferimento dei rincari sui prezzi finali pagati da famiglie e imprese. Nel dettaglio della simulazione sui venti giorni di applicazione della misura, i dati mostrano che per le famiglie il beneficio varia in funzione dei consumi: un automobilista medio, con circa 65-70 litri utilizzati nel periodo, ottiene un risparmio compreso tra 16 e 18 euro, mentre una famiglia con due auto e consumi tra 120 e 140 litri puo arrivare a un beneficio tra 30 e 34 euro; nei casi di utilizzo piu intensivo, con circa 180 litri consumati, il risparmio puo sfiorare i 50 euro (44 euro la stima piu realistica).

Sul versante delle imprese, l'impatto cresce in maniera proporzionale ai volumi: un autotrasportatore con un solo mezzo, che consuma circa 2.000 litri in venti giorni, registra un risparmio nell'ordine dei 480-500 euro; una piccola flotta di cinque camion supera i 2.400-2.500 euro, mentre una struttura con 20 mezzi si colloca intorno ai 10mila euro. Per le grandi aziende della logistica, con flotte nell'ordine delle centinaia di veicoli, il beneficio complessivo puo raggiungere e superare i 50mila euro nel periodo considerato, evidenziando come la misura produca effetti tanto piu rilevanti quanto piu elevata e l'intensita d'uso del carburante.