Carburanti: Urso: «Oggi è l'ottavo giorno di calo dei prezzi dopo richiamo a compagnie petrolifere»

"Oggi il nostro Paese registra un costo del carburante in calo per l'ottavo giorno consecutivo, dopo il richiamo che ho fatto, appunto otto giorni fa, alle compagnie petrolifere, richiamandole alla loro responsabilità e ventilando loro l'ipotesi di una tassazione su un eventuale extra-profitto, noto che subito hanno risposto in maniera responsabile". Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, a margine dell’evento di presentazione della ricerca Nomisma sull'impatto economico della Motor Valley nella sede della Regione Emilia-Romagna. "Come dimostra il sito della Commissione europea, il prezzo dei carburanti in Italia è notevolmente sotto quello di altri Paesi europei, perché siamo stati più efficaci, efficienti, previdenti, responsabili nel realizzare un sistema di monitoraggio, di controllo, che è stato introdotto col decreto legge del gennaio 2023".