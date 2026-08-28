Carburanti, Urso: «Se situazione perdura anche a settembre misure specifiche»

«Noi pensiamo che ove la situazione perdurasse anche nel mese di settembre interverremmo con misure più specifiche e mirate, soprattutto a sostegno dei lavoratori che utilizzano l'auto per raggiungere l'azienda e delle famiglie più bisognose, oltre ovviamente alla filiera dell'autotrasporto, sulla quale siamo intervenuti con il credito d'imposta al fine di limitare l'impatto inflazionistico». Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, intervenendo in videocollegamento all'evento "La Piazza" in corso a Ceglie Messapica in Puglia, parlando dell'intervento di taglio delle accise sul gasolio.