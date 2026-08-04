Carburanti: via libera dal Cdm a proroga fino al 25 agosto al taglio delle accise sul diesel

Via libera del Consiglio dei ministri alla proroga, fino al 25 agosto, dell'attuale taglio delle accise sul gasolio pari a 17 centesimi al litro compresa l'Iva. Il provvedimento, non all'ordine del giorno della riunione dell'esecutivo, è stato inserito a quanto si apprende, in seguito a una riunione, tra la presidente del Consiglio Meloni, i due vicepremier Antonio Tajani e Matteo Salvini e il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, che si è tenuta prima dell'inizio del Consiglio dei ministri. La misura attualmente in vigore era stata varata il 28 luglio con scadenza il 6 agosto.