Carburanti, via libera del Cdm al prolungamento del taglio delle accise sul diesel fino a 17/9

Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto legge 'Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della nuova crisi dei mercati internazionali e di infrastrutture e attività energetiche strategiche'. Lo si apprende da fonti di Governo. Lo sconto delle accise sul gasolio è stato prorogato di una settimana, fino al 17 settembre.

«Avevamo apprezzato che il Governo tornasse sui suoi passi, non abolendo gli sconti sulle accise, ma ci attendevamo come minimo una proroga fino a fine mese. Invece, si tratta di un intervento a dir poco inadeguato, che non considera nemmeno l'escalation dei prezzi in corso». Lo afferma Massimiliano Dona, presidente dell'Unione Nazionale Consumatori, commentando la proroga dello sconto sul gasolio fino al 17 settembre.

«Un provvedimento privo di coraggio e di visione - prosegue Dona -. Serviva minimo un raddoppio dello sconto: 30 cent per il gasolio, invece di 14, e 15 per la benzina. Certo, meglio questo palliativo che la presa in giro del bonus pendolari, ma è come il gioco della torre. Insomma, il Governo prende tempo, dà una risposta che non scalfisce alla radice il problema, né quello delle speculazioni, né quello della doppia velocità, e dà una risposta insufficiente e debole a fronte di un'emergenza».