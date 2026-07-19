Carburanti, volani i prezzi in autostrada: benzina a 2,023 €/l e 2,161 €/l per il gasolio

Il ministero delle Imprese e del Made in Italy rende noto che, in base agli ultimi dati rilevati dall’Osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit, in data odierna - domenica 19 luglio 2026 - il prezzo medio dei carburanti in modalità ‘self service’ lungo la rete stradale nazionale è pari a 1,934 €/l per la benzina e 2,089 €/l per il gasolio. Sulla rete autostradale, invece, il prezzo medio self è di 2,023 €/l per la benzina e 2,161 €/l per il gasolio.